儘管通膨升溫，貝萊德預期全球總體經濟在2022年將趨於穩定，因為緊縮的貨幣政策將有助於緩解通膨壓力。對亞洲風險資產的前景持適度樂觀的態度，然而緩慢的經濟重啟或政策失誤以及商品價格上漲速度超過預期都可能是風險。

貝萊德指出，當前的一些不確定性、通膨升溫、財政和貨幣政策改變，或是令不少人擔憂的中國經濟放緩因素，並不會造成全球經濟復甦進程偏離軌道，但這並不表示貝萊德認為前方將是平坦的康莊大道，但確信亞洲風險性資產在2022年的表現值得期待。

貝萊德對亞洲風險性資產的前景適度樂觀的原因是，主要是因各國在一年前已開始施打疫苗，加上多國政府和央行相繼推出史無前例的龐大財政及貨幣刺激政策，因此，對疫情將逐步獲得控制感到樂觀。

目前不少亞洲國家有待加快復甦腳步，而率先回復經濟增長的中國也在2021年下旬面臨挑戰。貝萊德說，但確定的是全球市場環境目前確實較12個月前為佳。疫情雖然還沒有受控，各國已經日漸適應。經濟復甦步入正軌，除了有更多民眾就業之外，全球貿易和工業生產回升，對商品和服務的需求也大增。很多家庭不但收入上升，隨著金融和實質資產價格上揚也令財富增加。

即使如此，貝萊德對商品價格上漲的速度比預期中要快，同也感到擔憂，因為通貨膨脹的飆升可能會使某企業獲利和利潤率受壓。