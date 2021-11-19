《國會山莊報》（The Hill）報導，由於美國總統拜登（Joe Biden）19日進行大腸鏡檢查，期間須接受麻醉，因此短暫將總統權力移交給副總統賀錦麗（Kamala Harris），也讓她成為美國歷史上首位暫代三軍統帥的女性。《國會山莊報》指出，這類暫時性的權力轉移並不罕見。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，在例行年度健康檢查中，由於拜登須於華特里德醫學中心（Walter Reed Medical Center）進行大腸鏡檢查，因此按照美國憲法規定，在他接受麻醉期間，總統權力暫時移交給賀錦麗，後者則會在白宮西廂辦公室工作。

美國「有線電視新聞網」（CNN）表示，這也代表賀錦麗在拜登接受麻醉期間，成為美國歷史上首位掌握總統權力的女性。

莎琪還表示，拜登的健檢報告摘要將於19日稍晚公布。《國會山莊報》指出，由於拜登20日便年滿79歲，是美國歷史上最年長的總統，其年齡正是共和黨的主要攻擊目標之一，也使他的健檢結果廣受外界關注。

根據報導，美國總統因須接受麻醉而短暫交出權力的案例並不罕見，如前總統小布希（George W. Bush）就曾於2002年和2007年有過類似的狀況；不過前白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）曾透露，前總統川普（Donald Trump）2019年被帶到華特里德醫學中心時曾拒絕照大腸鏡，因為就算只有短短的幾個小時，他也不想將自己的總統大位讓給時任副總統彭斯（Mike Pence）。