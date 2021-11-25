資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，上個月台北地方法院開庭，彭文正滯留美國未回台出庭，承審法官裁定不經拘提予以通緝。被問到是否考慮向美國申請政治庇護？彭文正表示，他現在還沒有遞件，不過一旦申請政治庇護，不會只有美國，他也會申請英國、瑞典、法國的。

針對是否考慮跟美國申請政治庇護，彭文正25日在《千秋萬事》節目中表示，謝謝很多前輩給他建議，他都聽進去了。有人告訴他，找美國是「請鬼拿藥單」，他現在還沒有遞件，若一旦申請政治庇護，不會只有美國，他在英國也會申請，還有瑞典、法國，他可以申請的國家還挺多的。如果準備好了，他就會一式數份跟各國申請。只是有些國家規定人要到，才可以申請政治庇護。

彭文正表示，他申請政治庇護，不管成不成功都無所謂，他在乎的是過程，並不是很在乎要不要申請政治庇護，而申不申請政治庇護，跟他高不高興回台灣、要不要出庭是三碼子事。

彭文正指出，過去我們很多民主前輩在美國落腳了，台灣用黑名單不讓他們回去，還通緝他們，雖然他們已經是美國公民，結果還是飛蛾撲火，說什麼也要闖關進台灣，被抓就被抓、要闖就闖。他的心情也是一樣，該回來就回來、不想回來就不想回來。彭文正說，1450激他沒有用，1450說他孬，不過，他要告訴1450，他就是孬，而且非常孬，但他現在孬沒有關係，他只要孬孬的把有關論文門的證據收集完後，未來就能風風光光地把這兩年多的孬氣一股掃盡。