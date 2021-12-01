立委高嘉瑜疑似遭男友林秉樞施暴，而林男目前正在政大攻讀博士班，校方今日回應，此案將送校內獎懲委員會，最嚴重恐被記大過或退學，但法律學者反問，學校是一個「有限目的」的環境，爭議行為若沒有干擾影響學校教育功能，「那學校可以處罰嗎？」校方是否有權處罰，尚待釐清。

高嘉瑜遭施暴一案，引發軒然大波，而其男友林秉樞正就讀政大政治系博士班，專攻政治哲學及中國研究，校方對此表示，嚴正譴責暴力行為，且針對施暴行為，按校內規定，由系所提獎懲委員會依相關辦法審議，如經委員會通過，則依據校規，可有記大過至退學不等之處分。

政大法學院副教授廖元豪在臉書發文提到，對於「那位涉嫌傷害、家暴的政大學生」，已經有人說學校該懲處了。如果依照〈國立政治大學學生獎懲辦法〉的規定，似乎是可以的。

但廖元豪提到，學校懲戒有一個「管轄權」的問題，也就是與學校師生職員、校園環境都沒有關係的行為，「可以是懲戒範圍嗎？」

廖元豪指出，學校是一個「有限目的」的環境，系爭議行為若沒有干擾影響學校教育功能，那學校可以處罰嗎？

廖元豪援引美國聯邦最高法院案例，即在上個庭期還又確認一次，即使是中小學學生，在校外的言論或行為，如果沒有干擾學校教育功能，學校也不能懲處。

廖元豪認為，我們以往常愛以「有損校譽」作為處罰的依據，但這在憲法上、教育法上恐怕也都有爭議。「當然你可以說台灣對教育的看法跟美國不一樣！」