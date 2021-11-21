資深媒體人彭文正因質疑總統蔡英文博士學歷造假，遭檢方以加重誹謗起訴，後因未出庭遭到通緝。彭文正21日貼出一張照片說，要網友猜猜他去幹嘛？有網友好奇問，申請政治庇護嗎？

彭文正21日在臉書貼出一張照片並表示，「猜猜我來幹嘛？」建築物上頭寫著「The White House Garage Built 1908」。The White House Garage是位於加州舊金山的一座停車場，該停車場建於1908年。附近有一家VFS簽證中心，是一家為全球政府和外交使團提供服務的外包和技術服務公司。

網友紛紛說，「申請政治庇護？加油，保護好自己和家人才是最重要的！留得青山在，不怕沒柴燒！」、「留在美國過年吧，不要上當司法手段。加油！加油！」、「要注意人身安全。」「彭P挺住啊～加油。」、「小心疫情，要戴口罩喔。」、「辛苦了，要小心安全，加油！」、「為義受逼迫的人是有福的！」、「瀟灑走一回~~迎向正義的一方。」

也有網友說，「原來白宮停車場這麼像台灣的加油站廁所，是那種頂級乾淨的那種呢！彭教授，耶和華的名如光照耀，黑暗盡都躲藏。以馬內利。」、「我對博士學歷真假沒興趣，但誹謗罪通常是刑期6個月以下的微罪，頂多是罰錢，竟會遭國際通緝，實在太詭異。」