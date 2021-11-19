《論文門開箱》

媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士論文是假，被依加重誹謗罪嫌起訴。台北地院上月20日開庭時，彭文正未到庭，檢察官劉承武質疑他逃亡美國，向法院聲請拘提，法官19日指出，我國司法權不及於美國，因此拘提並無實益，直接發布通緝，通緝時效將至2035年3月19日為止。資深媒體人彭文正透露，他看到媒體報導他被通緝，第一個想法是，是不是在炒新聞。更用12字回應，「心生怨懟、挾怨報復、為了生計。」

主持人許甫19日在中天新聞《論文門開箱》節目一開始表示，未在視訊上看到來賓彭文正，指節目過去這10分鐘都在尋找彭文正，怕檢方的速度太快，已經破門而入，後來虛驚一場，彭文正終於出現在視訊上。彭文正表示，什麼拘提他？不過，最好拘提他，不然他的周遊列國、進軍聯合國的計畫就少了一塊被通緝的拼圖，這會造成更大的蝴蝶效應，所以他一直在等待這樣的事情。

彭文正接著表示，檢察官劉承武才發了6道金牌，岳飛就發了12道金牌，岳飛是3個字叫「莫須有」，他是12字「心生怨懟、挾怨報復、為了生計。」

彭文正也在《政經關不了》節目中表示，看到媒體報導他被通緝，他第一個想法，是不是炒作假新聞。因為一個禮拜前，劉承武就嗆要拘提、通緝他，還被法界笑是哪一門的法律。彭文正表示，劉承武10天之內連續給法院行文6個函，要下令拘提、通緝他，這個行為已經異於常人。他的律師要聲請遞狀，聲請檢查劉承武的精神狀況，因他這樣的表現，影響了當事人的司法權力。