在發表自稱說過「想打個賭，或許摩根大通會（比中共）存在更長時間」的不當言論引發批評 後，摩根大通首席執行官傑米．戴蒙迅速地公開道歉。大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應稱，我注意到有關人士表示了誠懇反省，我想這是一種應有的正確態度，希望有關媒體不要再借題發揮和炒作。

《路透》報導，日前戴蒙曝光了他自己在本週二開過一個小玩笑，聲稱「摩根大通會（比中共）存在更長時間」，媒體報導後外界為之嘩然。熟悉戴蒙想法的消息人士透露稱，戴蒙在發表上述言論後立刻意識到這是一個錯誤，因此決定致歉。

自稱說過「或許摩根大通會（比中共）存在更長時間」的摩根大通首席執行官傑米．戴蒙火速公開道歉。（圖／美聯社）

《路透》說，戴蒙在一份公開聲明中「火速道歉」：「我很後悔，不該發表這種言論。我只是想強調我們公司的實力和持久性。」他的聲明中說，「開玩笑或詆毀任何群體都是不對的，無論是針對一個國家，一個領導層，還是一個社會和文化的任何一部分。這種言論可能會令社會中建設性和深思熟慮的對話減少，而現在比任何時候都更需要這種對話。」

戴蒙的言論在大陸網路上起熱烈討論，知名的媒體網紅、《環球時報》總編輯胡錫進在微博上批評說：「要從長計議啊。因為我打賭，中國共產黨一定會比美利堅合眾國長壽。」

大陸外交部發言人趙立堅在記者會上回應《彭博》記者有關戴蒙的言論時，發出幾聲乾笑，亦未直接回答，而是反問媒體：「彭博社不是嚴肅媒體嗎？這種搏眼球的話，你們也拿來刷存在感？」

不過摩根大通發表了戴蒙的道歉聲明後，趙立堅在例行記者會上回應稱，我也注意到了有關的報導，也注意到有關人士表示了誠懇反省，我想這是一種應有的正確態度。我們希望有關媒體不要再借題發揮和炒作。

戴蒙的言論有可能危及摩根大通在中國擴增影響力的雄心壯志。今年8月，摩根大通獲得大陸監管部門批准，成為中國首家外商獨資券商。美國的中國問題專家稱，他迅速道歉應該會確保不會造成嚴重後果。