最近連續發生幾起重大治安敗壞事件，透過輿論媒體的擴散效應，引發社會各界的重視，包括瑪莎拉蒂惡霸傷人、超商店員勸導戴口罩遭殺害事件等，政府高層事後以各種形式回應國人對治安整治的殷殷期待，但也鬧出不少笑話。光是內政部長徐國勇的球棒註記、警員超商用餐等說法，就頗令人玩味，原來執政黨在防堵治安漏洞竟如此兒戲。

同時，就事件過程中，民眾心裡都應該有「共同疑問」，如果瑪莎拉蒂球棒傷人事件沒有被po上網，沒有被轉傳分享，那幾個囂張的惡霸，會這麼快的就被羈押嗎？而沒有依現行犯逮捕，縱放嫌犯的警方，事後會被懲處嗎？當然背後支撐這些惡霸的網路博弈相關產業，自然就相安無事，繼續日進斗金、夜夜笙歌，視人命如草芥。

男大生一個不小心擦撞，差點毀了自己的人生，而這個擦撞的行為，也進而引發警方大動作的掃黑，毀了這些人的網路博弈龐大商機。然筆者想表達的是，惡霸傷人是果，平常經營網路博弈、販毒、走私、圍事、情色產業等地下經濟，錢來得太容易，進而泯滅人性，無法無天才是因。

既然男大生被毆命危事件被放大，可以引發政府高度重視，警方大動作掃蕩不法行為，就可以讓這些人的網路博弈產業，數日間樹倒猢猻散，這代表警察平常治安管理，做得不夠積極。當然這背後牽扯的枝枝節節相當複雜，可能是制度發生問題，也有可能是因基層警察過勞、人力不足等諸多因素，導致治安漏洞。

如今，因政府不管用，民眾只好自救。至少，民眾萬事po臉書，可以期待網路鄉民的正義。因為一旦事情被擴散放大，警方就無法吃案或消極處理，相關主事者必須出來面對輿論壓力和質疑，震怒和適度的表達對受害人的關切是一定要的，全國老百姓都在看，一個鞠躬、一個擁抱，適度的哽咽跟淚水，就可以在下次的選舉為你贏得那關鍵的一票，所以大家以後遇到倒楣事，除了報警處理外，記得錄音、錄影跟發文po網，體制外的網路正義顯然比體制內的政府執法來得有效率。當這個社會治安必須靠輿論來推進，在「頭痛醫頭、腳痛醫腳」狀態下，怎麼會有真正的改善呢！

台灣本該是個法律嚴明的國家，但筆者真的不知道，台灣的法律是用來保護好人還是壞人。有人說台灣法律對壞人太好，對好人太壞，簡直是一針見血。如小燈泡當街被砍頭，咱們的蔡英文總統就曾經說過，未來我們會把社會安全網的破洞補起來，但六年過去，到底做了什麼？請問蔡總統當您在網路顧聲量，又曾幾何時關注到社會的治安漏洞呢？人民要的很簡單，一個安全無虞、生活穩定的台灣，請問蔡總統，您做到了嗎？

（作者為國中教師）

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