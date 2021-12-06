左起：國民黨立委鄭麗文、費鴻泰、楊瓊瓔、江啟臣。（國民黨團提供）

台中第二選區立委補選戰況激烈，國民黨立委補選參選人顏寬恒「炒米粉」被指控賄選，檢方介入調查，引發藍營痛批。國民黨立委江啟臣反控民進黨立委補選參選人林靜儀的一場公投宣講中，主持人要民眾記得要去服務台領取「米其林台中肉圓」，「請問檢調單位這算不算賄選？」

江啟臣表示，這次檢調警大動作的舉動，令人懷疑是在干預選舉，讓民眾不敢支持心中的候選人，此舉嚴重破壞選舉公平性；未來，只要有人在網路上PO一張照片、一段影片，檢調是否比照辦理？是否違反《選罷法》影響當選的原因？

江啟臣也質疑，只是炒米粉就要搬出「親送陪同」的方式辦理，為何當年前台中市長林佳龍在梨山的龍蝦宴，會直接簽結？近期，有民眾提供一段在11月中旬台中公投宣講影片，副總統賴清德替林靜儀助講，活動結束後，主持人提醒參與民眾，記得要去服務台領取「米其林台中肉圓」，請問檢調單位，這算不算賄選？要不要比照顏寬恒方式「親送陪同」查察呢？

江啟臣指出，倘若檢調因為民眾檢舉去查察，正常程序都會以通知書傳喚說明，並且偵查不公開，中二選區案竟然由警察親自送達通知書，再立即「陪同」傳喚人到案說明，這到底是「親送陪同」？還是「押人取供」？難道不會讓無辜百姓心生恐懼嗎？

國民黨團總召費鴻泰表示，在上週新北市民進黨市議員黃俊哲舉辦公投說明會，發送包括內裝虎皮蛋糕、菠蘿麵包、豆沙麵包西點餐盒、一包動物餅乾、一個公投宣傳口罩和公投宣傳單，這樣的「規模」，不知道檢調是否要比照中二選區帶走里長、里民的方式辦理、查辦？

國民黨立委楊瓊瓔指出，依照法務部的標準，查賄的標準非常清楚，「贊助廟會禮金，遊覽車接送支持到會場，簡易的餐會炒米粉、便當、貢丸湯，並不違法」，一場行之有年的歲末感恩餐會，竟遭到檢調編織罪名到家中抓人，現在里長、里民們還遭到候傳，讓其心生恐懼，檢調辦案是否看顏色？必須說清楚、講明白。

國民黨立委鄭麗文表示，一個區區炒米粉和地方小吃，比起民進黨動輒大魚大肉，甚至林佳龍參選市長時還有龍蝦宴，這麼豐富也沒看到檢調大動作查察。