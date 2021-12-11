反方「呱吉」邱威傑嗆核四重啟再花15年：顏寬恒能當阿祖了

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今日（11）舉辦第5場次全國性公民投票案意見發表會，其中第一場為上午10點30分登場的「重啟核四」，由台北市議員「呱吉」邱威傑擔任反方代表。邱痛批正方黃士修總拿過時報告來大放厥詞，提出的數據都不知從何而來，更痛批核四重啟必須再花15年，「顏寬恒都要能當阿祖了」。

邱威傑表示，黃士修老是喜歡「預判」問題，展現一副自己很厲害的樣子，但他今天就要「預判黃的預判」，已針對黃會提出的電價、天然氣、仲裁、查弊5大重點，上傳了5支影片在YouTube頻道。

針對地質問題，邱威傑質疑，核四底下有沒有S斷層？痛批過去黃士修已承認有活動斷層，可見黃不斷跳針。邱更抨擊黃才是真正的不懂科學的人，因為並非拿出幾個數據就叫科學，科學是一種態度與研究方式；黃總是喜歡丟出一些不知從哪冒出來的數字說這是數學，但這並不是科學，而只是證明你的運算能力很好而已。

邱威傑強調，核四到底需要多久才能重啟？這個問題無論黃士修拿出哪一個數字都是錯的，因為都沒有把重新申請證建照、22項地質調查與環評這些時間算進去，黃說這些都能同步一起進行，但黃卻忽略了工程彼此的相依關係，很多工程是有先後、必須按照程序的，等於總共必須再花15年。

邱威傑表示，核四已經拖20年了連一度電也沒發，現在又要再花15年，當年出生的小孩都能投票了，顏寬恒也要能當阿祖了。至於核廢料問題，黃士修雖說有很多方法，但事實上就是無法解決，如果黃真的很了解，拿這些去寫一篇博士論文也夠拿個博士回來了，那為何黃去英國卻連個碩士也沒拿回來？連台東、金門、新北、宜蘭都表示反對了，黃到底要把核廢料放到哪？黃總是喜歡拿一些年代久遠的報告來搪塞，比如拿綠盟2013年的報告來講，但時空背景與發展早已不同，根本不具參考性。