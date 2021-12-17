台南市長黃偉哲公投宣傳車隊17日下午3時抵達東區青年路與小東路口，對資深媒體人趙少康質疑民進黨將反萊豬誤導成反美豬，遷移三接誤導成拒絕三接，並批評民進黨隱匿新冠肺炎疫情以利公投選情，黃偉哲回擊是國民黨的烏賊戰。

台南市長黃偉哲公投宣傳車隊遊行，最終站抵東區青年路與勝利路口。（程炳璋攝）

黃偉哲認為趙少康用似是而非的理論，企圖抹黑民進黨，遷移中油第三天然氣接收站，有拒絕三接的含意，而且遷移三接將對藻礁造成損害，更直接墊高更多成本。國民黨的說法令人遺憾。

針對趙少康稱民進黨將反萊豬誤導成反美豬，黃偉哲批評國民黨用反萊豬藉口，讓美豬消費量下降86％，當初國民黨執政通過的美牛，現在消費量卻增加好幾倍，這是什麼邏輯？國民黨反萊豬的態度是將政治力凌駕專業，卻用過去的歷史拿來混淆視聽，作烏賊戰。

桃園市爆發防疫旅館群聚感染新冠肺炎病毒，趙少康批評執政黨刻意隱瞞疫情以有利公投選情，黃偉哲表示，現在社會網路消息透明，包括旅館的工作人員、病患家屬等都可能透露，官方無法一手遮天，誰能隱瞞的了？現在隱匿疫情能有什麼好處？應該尊重疫調，不該調查結果出爐前隨便論定。

黃偉哲表示，執政黨針對珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選與反萊豬進口4項公投議題，已闡述非常多次，車隊沿途遇到不少民眾鼓勵與加油，最後抵達青年路與勝利路口，象徵青年勝利，希望年輕人返鄉投票，投下4個不同意。