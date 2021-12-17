四項公投投票前最後催票，中台灣教授協會上午到龍井區力挺民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀，呼籲民眾明天走出門投票，林靜儀也再度喊話對手顏寬恒，她說，顏到現在對於公投立場都還不請清楚，尤其對於能源與空汙相關問題，根本就是想要躲到公投後就沒事了。

林靜儀說，政治人物或政黨應該對民眾負責任的提出政策，顏寬恒應該講清楚如何在能源永續的情況下維護台灣能源政策與方向，不能什麼都說我不要、什麼都挑好的說；顏說要台中好空氣，又說不要用天然氣發電、可減少台中市負擔的三接站，又說不要燒煤炭，那到底要用什麼發電？應該講清楚。

林靜儀接著表示，顏寬恒說要核四，但核四要多久才能發電讓大家用？懷疑顏到底搞不搞得清楚核四發電量占台灣總體電量多少？現在台灣發展的綠能就能逐漸取代核電廠了；顏寬恒如果有清楚的資料就應該拿出來講，否則根本就是希望躲到明天公投後就算了。

而針對外界針對補選賭盤有各種傳言，林靜儀說，台中二選區還有很多光怪陸離的事情，很多選民都知道有些組織特定的動員，甚至最近有在贈送禮物的情況，這些都走在法律邊緣，相信選民知道這些伎倆，也不會因一頓飯或一個禮物就輕易交出選票。