反萊豬公投領銜人林為洲（右起）、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政以及國民黨立委李貴敏等人17日在立院舉行「蔡總統帶頭造謠假消息」記者會，表示蔡英文總統在臉書帶頭變造公投提案內容，把「遷移」三接改成「停建」三接，把「反萊豬」改成「反美豬」，身為國家元首，卻帶頭造謠，令人感到非常遺憾，強烈呼籲政府以及反方，停止以錯誤資訊誤導民眾，讓珍愛藻礁及反萊豬公投可以公平接受民意考驗，促進公民理性思辨。（趙雙傑攝）

蔡英文總統臉書將「反萊豬」、「珍愛藻礁」公投題目，竄改為「禁止美豬進口」、「停建三接」，國民黨立委今砲轟，執政黨居連帶頭變更題目，惡劣扭曲、混淆視聽，只有獨裁政府，才會用這種方式希望讓人民的權利睡著，這讓明天的公投成為民主制度的防衛戰，只有勇敢站出來，才能讓專制獨裁的高牆倒下。

為宣傳四大公投，總統蔡英文日前更新其臉書封面照片，圖片寫下「台灣隊站出來，1218總動員，四個不同意」。不過台灣民意基金會董事長游盈隆發現，蔡英文竟在圖片中竄改「反萊豬進口」和「三接遷址」，扭曲公投原意；游直言，這樣的作為他引以為恥，請蔡英文立刻下架臉書哏圖。但截至今天，該哏圖依舊是蔡英文的臉書封面。

對此，國民黨立委李貴敏今天表示，明天就是公投日，這是直接民權的展現，但民進黨卻對公投如此反感，甚至希望人民的權利能夠睡著，所以才會持續抹黑反萊豬醫師蘇偉碩、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政；就連公投議題，都能以竄改題目的方式混淆視聽，這代表執政黨對自己的政策已經沒有任何信心，否則又怎麼需要向民眾混淆視聽。

李貴敏強調，身為行政機關，還自命為公投的反方，完全違背《公投法》，連明文的規定都可以不在乎了，因此明天公投已經是民主制度的防衛戰，勇敢的站出來，才能終止錯誤政策一而再、再而三的發生，也終止執政黨用人民的錢洗人民的腦，讓專制獨裁的高牆倒下。

國民黨立委溫玉霞指出，蔡政府把反萊豬說成反美豬，農委會主委陳吉仲還說在豬飼料添加萊劑可視為豬的保健食品，這是對公投議題公然說謊、曲解真相，勇敢的台灣人一定要勇敢站出來，用4張公投票告訴政府你的政策是錯的。

國民黨立委洪孟楷強調，有權力者應該更謙卑，不該任意對民意貼標籤，但這一次，蔡政府卻將「反萊豬」硬扣成「反美豬」，直到現在還不願意改口，這是非常惡劣的扭曲。

洪孟楷說，這次公投涵蓋食安、能源、環保與政策的抉擇，每一項都攸關國家發展，如果沒辦法超過投票門檻，說真的就是對政府施政的放水，懇請民眾要珍惜這次機會，明天1218風雨無阻一起投下公投票。