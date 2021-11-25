華爾街金融巨頭摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二聲稱摩根大通「會比中共長壽」，引發爭議。事後戴蒙發聲明，解釋言論的原意只是想強調公司的實力和悠久歷史，並為自己的不當言論向中國道歉。

在11月24日中國外交部的記者會上，戴蒙的相關言論也被提到。彭博社記者問發言人趙立堅，對戴蒙的「長壽論」及他就台灣問題發表了一些言論有何評論時，趙立堅先是乾笑了幾聲，然後反問：「彭博社不是嚴肅媒體嗎？這種搏眼球的話（引人注目），你們也拿來刷存在感？」，未有正面回應。

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