拜登健檢後離開醫院 表示身體狀況很好 05:222021/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天告訴記者，經例行性健康檢查「身體狀況好極了」，接著搭機離開醫院。 當地時間下午2時5分，拜登離開華府外圍的華特里德醫學中心（Walter Reed Medical Center），搭直升機回到白宮。 白宮之前表示，這是拜登「年度例行健康檢查」，也是他今年元月就職以來的首次例行健檢。 （譯者：徐睿承）1101120 貓羅溪雜草失火 警消到場卻見台北醫院針頭、醫療單據散滿地 炎亞綸驚覺身體有狀況「出事了」坦承很想哭 #拜登 #離開 #健檢 #醫院 #身體狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁受邀參加北京冬奧會開幕式 拜登考慮對北京冬奧會「外交抵制」 19:352021/11/19 兩岸 遭中國禁止離境數年美籍華人 拜習會前獲准返美 05:552021/11/19 國際 美遊說多國釋油平抑價格 陸釋出儲油 11:282021/11/19 國際 美眾議院通過拜登1.75兆美元社會福利與氣候法案 00:042021/11/20 財經 美海狼級潛艦靠自身動力 終於離開關島 10:052021/11/19 軍事 中美俄開啟對話的新競合時代 04:102021/11/19 時論廣場 拜登證實考慮杯葛北京冬奧 白宮再提新疆人權侵害 05:522021/11/19 國際 兩岸互不隸屬 美國理解不反對 04:102021/11/19 焦點要聞 美揪亞洲大國 釋出戰略儲油 04:102021/11/19 財經要聞 宏潤ｘ慈濟醫院 簽署合作備忘錄 04:102021/11/19 投資理財 中時社論》拜習會對台灣主體性的傷害 19:472021/11/19 中時社論 國際熱門新聞 賀錦麗暫代美國總統職務 拜登怎麼了？ - 國際 外長示警兩岸嚴峻 學者：激化西方反中挺台 - 國際大事 - 中國時報 降低失智風險達3分之一 研究認證應多攝取的食物與飲料 - 國際 是否跟進奧地利全國封城？德國：不排除可能性 - 國際 - 中央社 希拉蕊稱 大陸軍事擴張仍要遏止 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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