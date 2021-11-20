美國總統拜登今天告訴記者，經例行性健康檢查「身體狀況好極了」，接著搭機離開醫院。

當地時間下午2時5分，拜登離開華府外圍的華特里德醫學中心（Walter Reed Medical Center），搭直升機回到白宮。

白宮之前表示，這是拜登「年度例行健康檢查」，也是他今年元月就職以來的首次例行健檢。 （譯者：徐睿承）1101120