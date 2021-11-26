美國總統拜登主持的「民主峰會」邀請全世界110國家參與，不過有些受邀國家未達民主程度，標準令人疑惑。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天在演講中表示，民主峰會並非由美國來定義普世的民主，而是希望藉由這場峰會追求民主。

中華民國國際關係學會今天舉辦年會暨國際研討會，邀請到孫曉雅發表專題演講「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」。

孫曉雅解釋，民主峰會的名稱在英文是「Summit for Democracy」，並不是「Summit of Democracy」，因此美國並沒有要去定義普世的民主，這場峰會是為了聚集理念相近夥伴以及利益相關者以增進民主韌性體制。

孫曉雅說，為期兩天的線上民主峰會將聚焦在對抗威權主義、假訊息對民主體制與選舉的衝擊，以及反貪腐。在兩天的民主峰會落幕之後，不代表落幕，而是未來一整年針對上述三個目標做出行動的開始。她強調，民主峰會不是為了召開而召開的大拜拜，而是為了要具體解決問題。