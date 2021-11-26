美國國務院24日宣布，拜登總統將於12月9至10日，舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，並邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席。蔡英文總統將不參與這場視訊會議，由駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳代表政府出席。對此，前綠委林濁水表示，真是怪不可言。

林濁水今（26日）在臉書發文表示，全球「民主峰會」視訊會議，邀請台灣、日本、南韓、英國各國領袖出席，就不談蔡英文不參與了，居然副總統、閣揆、國安會秘書長、外交部長都落榜，上榜的只有唐鳯、蕭美琴；林指出，用人任事邏輯硬是不與常人同，真是怪不可言。

據《中國時報》昨（25日）報導，美國邀請台灣參加全球「民主峰會」視訊會議，以展現美台的夥伴關係，但在華府與北京因台灣問題緊張升高之際，美媒指出，儘管台灣是民主政體，但全球承認台灣的國家不多，拜登此舉絕對觸怒北京。

該報導指出，較令國內意外的是，蔡英文並不準備親自出席這場視訊會議，而由蕭美琴與唐鳳代表，但華府的兩岸專家似乎預見此發展。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀指出，中國專家已被告知台灣可能獲邀，但重點在於，會由誰代表台灣與會。