美中元首11月中旬舉行視訊會晤後，有外媒曾報導，雙方同意之後進行高層級的軍事對話。香港英文報刊南華早報今天報導，這場對話已計劃於下月舉行，但對話形式和細節尚未敲定。

報導引述消息人士表示，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平11月舉行視訊會晤後，美中兩軍一直保持聯繫，討論美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中共中央軍事委員會副主席許其亮、國防部長魏鳳和舉行會談的可能性。

消息人士並稱，這是拜習視訊會晤期間達成的共識之一，兩位領導人已下令軍方商討安排。

消息人士指出，目前這場對話的形式和細節尚未敲定，但考慮在2022年1月初舉行電話或視訊會議。

據報導，美國軍方一直試圖推動奧斯汀與排名第一的中共中央軍委副主席許其亮會談；但中方則認為應由魏鳳和與奧斯汀進行對話。

在此之前，美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）8月透過美中防務電話連線，與中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平舉行視訊會議，是拜登今年1月上任以來首見。

之後，雙方又於9月底透過視訊，召開第16次美中國防政策協調會談（Defense Policy Coordination Talks）。

美國國防部當時指出，9月的會談是拜登政府透過與中國保持開放的溝通管道，持續努力以負責任態度處理美中競爭關係的重要部份。