捷運三鶯線昨於三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，模板爆裂，造成工人3死2傷，新北市政府昨已勒令工地停工配合調查，另針對工區發生職業災害，因施工廠商施工疏失，造成人員傷亡，依契約處施工廠商榮工工程安全衛生費用罰款84萬餘元，事故原因及責任歸屬待釐清後，再依契約規定檢討是否加重罰處。

新北捷運局表示，捷運局及施工廠商已針對傷亡的家屬初步慰問並致慰問金，並將提供後續相關幫助，捷運三鶯線事發工區非屬工程要徑，並無任何趕工因素，且該灌漿作業區均依規範設置扶手護欄，工作人員均依規定穿戴反光背心及安全帽，不需背負安全帶，但因施工廠商施工不慎部分致災，將追究其責任。

新北捷運局強調，針對三鶯線全線工區，將要求施工廠商及其專任工程人員對全線所有施工項目執行安衛檢點，尤其針對有崩塌之虞的工項，如地下開挖支撐，模板支撐，鷹架，各項施工架等，加強檢視，並責請監造單位中興工程進行複查作業，同時也將檢視支撐材料新舊良窳，待檢查安全無虞後，才進場續行施作。