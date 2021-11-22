中國宏觀經濟論壇（CMF）昨（21）日發布預測報告指出，2021年中國宏觀經濟持續復甦，但受基數因素和下半年復甦勢頭放緩影響，前高後低的態勢明顯，預計第4季度實際GDP增長3.9％，全年經濟增長8.1％，實現全年6％以上增長目標。

報告並提出系列政策建議，包括在總體政策定位上保持相對寬鬆的宏觀政策環境，使積極的財政政策真正積極，穩健的貨幣政策真正穩健等。

據《證券時報》報導，中國人民大學副校長劉元春表示，今年第2季度以後中國經濟遇到了逆風的情況，出現了復甦受阻的狀態。短期看，能否快速逆轉中國經濟復甦乏力局面，主要取決於，煤電荒是否能夠在短期得到有效解決，房地產信貸政策的放鬆是否可以逆轉當前趨勢性的下滑趨勢，汽車晶片荒是否能夠在短期內得到緩和，從而使中國經濟復甦在供需兩端得到釋放。

同時，幾大價格背離的現象會持續多久，冬季國內疫情是否會從「多點散發」演化為「多點密發」，歐美通貨膨脹的全面顯現是否會導致中國需求持續上揚，美國退出量化寬鬆是否會在邊際引起中國金融市場的調整，全球供應鏈和產業鏈面臨的各種短期瓶頸約束是否已經中期化，宏觀經濟政策是否進行總體性再定位。