據大陸國家統計數據顯示，自2014年以來大陸65歲以上人口占比連7年在10％以上，2020年60歲及以上人口已超過2.6億，占總人口比重18.7％。根據第七次人口普查數據推算，大陸可能將比預測提前4年進入深度老齡社會。而大型城市老齡化問題也較嚴峻，21個超大、特大城市中，有19個城市60歲以上人口占比超過10％。7個城市超過20％。而「北上廣深」四大一線城市中以上海最高，60歲以上人口占比達到23.38％，更是深圳的4.4倍。

其中已進入深度老齡化的省份有12個，北方省份較多，東三省的遼寧居第一，65歲以上人口占比達17.42％；江蘇省也超過16％位居第5名。根據IMF的人口模型預測，到2050年每3.3個大陸人就將有1位是65歲以上的老人，換算65歲以上人口占比超過30％。

據《證券時報》報導指出，雖然北京老齡化情形相對輕微，60歲以上人口占比低於20％，但在《北京市「十四五」時期老齡事業發展規劃》中提到，北京市老年人口基數大，預計「十四五」期間最後，人口老齡化水準將達24％，從輕度邁入中度老齡化，直到2035年，老年人口接近700萬、超過30％進入重度老齡化。