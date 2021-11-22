22日受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，竹苗以北位於迎風面且受降雨洗除作用影響空氣品質較佳，中南部位於下風處，擴散條件較差，易累積污染物。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；中部空品區及金門地區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，22日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達74微克每立方公尺，午後東北季風挾帶微量境外污染物移入臺灣，影響程度視上游累積度和降雨情形有所變化；竹苗以北地區位於迎風面擴散條件較佳，南部地區位於下風處易累積污染物；雲嘉南沿海地區受強風影響，易引發地表揚塵，影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南沿海地區午後風速增強易引發地表揚塵，空氣品質可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，22日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，東北風可能挾帶輕微污染物南下影響臺灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化，23日至27日環境風場皆為偏北風至東北風，北部地區擴散條件普遍較佳，下風處南部地區須留意污染物稍易累積，22、23日雲嘉南沿海地區需留意上午至午後風速較強，易引發地表揚塵影響空氣品質及能見度。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。