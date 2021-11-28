由大陸樂視創辦人賈躍亭創辦的電動汽車公司：法拉第未來（FF）近日表示，因未準時提交第三季財務報告，收到那斯達克信函提醒。根據該信函內容，法拉第未來需要在60個自然日內提交該報告。

根據最新的消息顯示，法拉第未來將被列入不符合那斯達克標準的名單當中。按照那斯達克的規則，若在規定的期限內沒有提交相關的報告，那麼法拉第未來很有可能會被摘牌。

據法拉第未來內部人士解釋，之所以未在規定期限提交財報，是因為近期知名做空機構J Capital Research就FF發布了一份的沽空報告。公司正在進行調查，以回應做空機構的指控。在調查結束前，將無法公佈財報，而調查結束的時間目前還無法確定。

據悉，該消息釋出後，FF股價迅速下跌，11月26日報收每股6.17美元，最新市值為20.01億美元，較今年7月股價發行時的45億美元市值大幅縮水逾五成。