因應蔡政府能源轉型，中油第三天然氣接收站位居要角，能源與藻礁生態的爭地也催生出「珍愛藻礁」公投案，反空污環團與藻礁公投領銜人潘忠政今(28)日於立法院召開記者會，痛批民進黨執意滅藻礁，建造只能使用10到15年的褐色天然氣接收站，宣布將於公投前一周12月11日共同舉辦「藻礁蓋同意、非褐護家園」遊行，上街對抗執政黨、護藻礁。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，2015年開始，台健空盟多次在台北舉辦反空污與氣候遊行，但都只是路過民進黨部而已，本次遊行將以民進黨黨部前作為遊行起始和終點。「民進黨政府粗暴地在7600年護國神礁的大潭藻礁生態系上，建造只能使用10到15年的天然氣接收站，大幅增氣竟然是台灣邁向2050淨零碳排，以及解決中南部空污的唯一方案？

葉光芃批，根據國際能源總署(IEA)的全球能源部門2050淨零碳排路徑，全球天然氣發電將在2030年觸頂，所有發達經濟體皆應在2035電力部門脫碳，開發中國家最遲也應在2040年電力脫碳，到了2040、2050年天然氣將近歸零。「天然氣是褐色能源，無法讓台灣邁向2050淨零碳排，天然氣作為橋接綠能的過渡能源，應該如交流道設計是越短越好！」

中研院地球所兼任研究員汪中和指出，天然氣的主要成分是甲烷，其生命周期只有12年，但以百年尺度來看，甲烷的全球暖化潛能是二氧化碳的25倍；若以20年的時間尺度來看，甲烷的全球暖化潛能更是二氧化碳的86倍。COP26期間有105共同簽署全球甲烷承諾，希望2030年將溫室氣體甲烷排放量降到比2020年的水準減少3成。

汪中和說，在陽光照射下，甲烷會和其它的污染物如一氧化碳、揮發性有機物、氮氧化物等結合會形成臭氧，若在2030年以前甲烷排放量減少45％，全球每年將可減少25萬5000人因呼吸及心血管疾病早逝，每年可減少77萬5000個氣喘住院率，以及730億小時的高溫工時減損等。