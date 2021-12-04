1218公投在即，國民黨主席朱立倫今天到台北市松山區參加公投宣講，朱提到，核電是經濟、能源議題，但民進黨宣誓2025非核家園政策，到時候電不夠，台灣要怎麼辦？為了讓大家有足夠的電，不要糾葛於意識形態，盼民眾好好思考，不要因政黨之私而「四個不同意」，應站在人民角度多想一下。

國民黨主席朱立倫（中）4日出席北市松山慈祐宮前廣場的公投宣講活動，並呼籲民眾堅定立場，支持4大公投案要投同意票。（姚志平攝）

也到場宣講的中廣董事長趙少康則說，蔡英文總統在2024就下台，2025非核家園承諾就是畫大餅，請蔡先講清楚2024能源規劃。

由國民黨立委費鴻泰主辦的公投宣講，下午在台北市松山區慈祐宮前廣場登場，邀請到國民黨主席朱立倫、立委鄭麗文、曾銘宗、陳玉珍、中廣董事長趙少康等人到場共同宣講。

朱立倫致詞時說，先前把萊劑比擬成人民吃的保健食品的農委會主委陳吉仲是推銷員，稱萊劑不是禁藥的副總統賴清德變成藥頭，國民黨要一起反萊豬。

談到公投綁大選，朱立倫表示，連民進黨台北市黨部主委吳怡農都說「無法投不同意」，他（吳）可能想到蔡公投等民進黨前輩，他也拜託過去宣稱公投綁大選，省錢又省工的民進黨，現在也到媽祖廟前這樣說，他痛批，民進黨把公投與大選脫鉤，結果費錢又費工。

朱立倫指出，珍愛藻礁公投，則是要保護環境、愛地球，重啟核四公投則是經濟、能源議題，今天若台灣有足夠的電，就不用核電，今天若不夠電，夜市攤販不用營業，工廠直接關閉，民進黨宣誓2025非核家園，到時候電不夠，民進黨早就下台，但其發誓卻讓別人死，台灣要怎麼辦。

趙少康致詞表示，如今世界潮流是減碳，但民進黨卻活在20、30年過去，不斷宣稱廢核，過去他也不贊成核電，但因為地球暖化、燃料昂貴、肺腺癌激增，未蒙其利，先受其害，他反問在場民眾，2025年蔡英文在哪裡？台下民眾說「在牢裡」，隨後趙說，蔡英文在2024就下台，2025非核家園承諾就是畫大餅，請蔡先講清楚2024能源規劃。