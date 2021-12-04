四大公投將在12月18日登場，時代力量今(4日)公布最新民調結果，其中僅核四重啟是不同意大於同意，反萊豬、公投綁大選、三接遷離等案，同意皆高於不同意；另外，近6成民眾表示「一定會去投公投票」。針對公投案的走向，精神科醫師沈政男直言，「再過14天，萊豬就會滾蛋！」他更指出，也要在其他幾案公投上，讓政府知道誰才是國家的主人。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案將在12月18日投票，時代力量中央黨部4日舉行四大公投民調發布記者會，當中僅核四重啟不同意51.8％，高於同意的37.7％。

其他公投案民調結果則是，公投綁大選同意44.8％、42.9％不同意；三接遷離同意39.5％同意、不同意37.0％；反萊豬同意51.9％、不同意38.9％不同意；核四重啟同意37.7％同意、不同意51.8％。而在投票意願的部分，投票意願，59.7％的民眾表態當天一定會去投票，可能會去投票有16.1％，可能不會和一定不會去投票的民眾分別為8.0％和5.2％。

沈政男今天在臉書上表示，「再過14天，萊豬就會滾蛋！」他更直言，拜託，美國人能吃，台灣人就能吃啊？美國開放槍枝，為什麼台灣不開放？每個國家對風險的感受與承受，並不一樣，這是很簡單的道理，你們卻還在那邊浪費大家時間與心力，弄什麼萊豬進口。

沈政男也呼籲大家，其他三項公投，順便投一投，讓他們謙卑一點，知道誰是這個國家的主人。