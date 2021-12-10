民進黨客家部10日在新竹縣關西鎮的街頭、市場，宣講公投議題，期望催出不同意票。（翻攝照片）

公民投票倒數計時中，民進黨新竹縣關西客家辦公室10日上午湧入一群長者，以手舉牌方式，在關西鎮人來車往較多的路口，宣導民眾投下4個不同意票，也呼籲大眾出門投票，為下一代撐起一片天。

民進黨客家部主任周江杰、行政院政務顧問黃源慶、前縣議員嚴永秋、關西鎮民代表連忠進、立委邱泰源關西服務處助理郭瑞琴及多位地方資深支持者，一同在關西街上、關西市場掃街發送文宣。希望讓更多鄉親可以瞭解公投，持續跟鄉親說明投下「四個不同意」，共同守護自己的未來。

高齡者年紀加總超過千歲，仍不畏辛苦，站上街頭，希望民眾在美豬、藻礁、核四、公投綁大選等議題，通通投下不同意票，長者在舉牌期間也彼此閒聊，希望催出不同意票，守護台灣的民主與未來。

周江杰表示，不少人對於公投議題的感受不太深刻，尤其對於長輩而言更是如此，不過參與舉牌活動的「千歲團」也深知公投影響台灣的未來，因此在掃街、前往市場的途中，遇到民眾詢問如何投票，也一一告知，希望能傳遞訊息。

周江杰也說，公投進入倒數計時，也是最後的衝刺階段，民進黨客家部會持續在客庄進行街頭及市場宣講，期望透過4個不同意、台灣更有力的口號，讓民眾更加了解公投議題的影響。