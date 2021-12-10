反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、核四重啟等四大公投案將在18日投票，國民黨將公投案視為對行政院長蘇貞昌的不信任投票；針對公投四個全部通過或部分通過，行政院長蘇貞昌是否會向蔡總統請辭下台，行政院發言人羅秉成今表示，「不必做這種假設，而且他也認為沒必要。」

四大公投案投票在即，國民黨將公投視為倒閣公投，呼籲民眾對蘇揆投下不信任票。對此，羅秉成說，這不是倒閣公投，公投是對事，倒閣是對人，這樣的連結完全錯誤。

目前各項民調顯示，四大公投案大多是同意多於不同意，羅秉成今接受電台專訪被問及政院評估狀況時表示，政府傾盡全力跟人民報告，加以政策論述，希望得到人民最大支持，並沒有評估幾個公投案通過，幾個不通過，我們希望能夠四個不同意。

羅秉成說，公投變數很多，還在發展中，誰都沒辦法擔保最後結果是為何，政府的態度是依法行政，公投結果出爐後，不論公投案通過或不通過，行政團隊要在法令及政策基礎下繼續施政。

至於四大公投如果全數通過或通過多於不通過，形同對蘇貞昌的不信任，屆時蘇揆是否會向蔡總統請辭，羅秉成回應，不做這種假設，而且他認為沒必要。