四大公投案本周六投票，國民黨將公投案視為對行政院長蘇貞昌所率領內閣團隊不信任投票。對於公投結果是否會影響內閣去留，行政院發言人羅秉成今表示，這次公投攸關台灣前途及國家未來發展，這是對事的決定，國民黨操作成倒閣公投，這是錯誤連結，有關公投結果對內閣異動的揣測及聯想，實在是沒有必要。

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投在即，在近期府院黨全台動員宣講後，讓執政黨原本在四大公投居於劣勢的情況出現扭轉趨勢；但公投結果對於內閣改組的傳聞不斷，有消息稱公投結果與蘇揆去留脫鉤，但另有一說是無論公投結果如何，蘇揆都會下台。

對此，羅秉成表示，公投攸關台灣前途與國家未來發展，國民黨操作倒閣公投是錯誤連結，外界對於公投結果對內閣異動的聯想，實在是沒有必要。

至於行政院對於四大公投案結果評估，羅秉成說，選舉是對人，公投對事，此次公投攸關國家發展與台灣未來，行政院做為當然反方，盡全力說明政府不同意的立場，理由也說明非常清楚，讓國人有取得充分資訊，期盼能理性做出判斷。

羅秉成強調，公投結果出爐後，政府一定會尊重民意，依法行政，權責機關會依照《公投法》規定適時處理，必要時會也將會對外說明。