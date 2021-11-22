美國通膨率創近30年新高，市場普遍預期，聯準會(Fed)將在明年升息，而投資人一般多認為，聯準會升息將造成股市下跌，根據市場研究公司DataTrek Research統計，過去30年以來，當聯準會升息時，只有2年股市下跌，顯示股市投資人不用過度擔心聯準會明年可能升息的問題。

根據《Business Insider》報導，股市投資人以往一直相信當聯準會升息時，股市會表現不佳，對於聯準會可能將在明(2022)年升息，華爾街投資人也感到不安，不過，根據DataTrek Research的統計看來，即使升息，美股仍有望延續上漲的走勢，因為自1990年以來，當美聯準會升息時，標準普爾500指數只有2年呈現下跌，分別是2000年下跌9%，以及2018年下跌4%。

聯準會升息的周期在20世紀90年代出現過2次，2000年代以及2010年代分別出現過一次，DataTrek數據顯示，標普500指數在過去這3個10年期間的復合年增率分別為17.9%、10.3%以及9.2%。

報導指出，DataTrek聯合創辦人Nicholas Colas在11月19日發布的一份報告中表示，「有很多理由對美國大型股感到不安，但聯準會升息並不是我們最主要的擔憂」。他指出，過去的歷史經驗顯示，當聯準會過度收緊金融環境時，股市才會下跌，比如2018年底。而美國股市能夠承受聯準會的數次升息，尤其是在基礎經濟仍在成長的情況下，更高的利率不足以成為投資者賣出股票的理由。

雖然美國10月消費者物價指數(CPI)較去年同期增加6.2%，創下1990年11月以來的新高紀錄，但就業市場也表現強勁，10月非農就業人口大增53.1萬人，優於市場預估的45萬人，失業率也從4.8%降至4.6%。