台灣在立陶宛設立辦事處，中國大陸也迅速出手，將中立關係降為代辦級。之後，立陶宛方面表示遺憾，立方想與台灣在經濟、文化、科學方面發展更密切的關係。而台灣方面稱，與立陶宛「建交」並非當前工作重點，大陸外交部發言人趙立堅今天（22日）在例行記者會中回應，立陶宛走到今天這一步明顯是被某些大國所策動。

趙立堅表示，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在國際上公然製造「一中一台」，開創了惡劣先例。立方公然違背立方在兩國建交公報中的政治承諾，是背信棄義的錯誤行徑。鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

趙立堅表示，立方狡辯所謂代表處不具外交地位純屬欲蓋彌彰。台灣當局妄稱在立陶宛設立所謂「代表處」，是台灣重要「外交突破」，是所謂的重要「外交成果」。這分明就是台灣當局和「台獨」分裂勢力不打自招，是他們搞「台獨」分裂行徑的有力罪證。

趙立堅呼籲，立方應立即糾正錯誤，不要低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。大陸也正告台灣方面，無論「台獨」勢力如何歪曲事實，顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

趙立堅強調，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益。中國呼籲世界上其他國家從自身根本利益出發，從國際公理和正義出發，不要被某些大國所裹挾，不要捲入無謂的對抗。