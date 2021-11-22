中電（1611）22日舉行法說會，中電指出，去年第一季處分台南善化、新市樹谷園區9610坪土地以6.9億元出售給日揚科技，隨其建廠進度達到建蔽率20％的可過戶認列標準，2.8億元處分利益可望於今年第四季認列，預計貢獻每股約0.87元。

中電在今年疫情影響內需的消費意願，以及公家機關及民間建案釋出照明工程規模降低下，前三季營收13.1億元、年減17.8％，營業淨利0.3億元、年減64.5％，每股純益0.1元，不如去年同期的0.19元。

中電指出，整體照明內需市場約衰退三成以上，中電衰退幅度比市場小，近三年來中電營收結構明顯改變，傳統照明從26.2％，降至19.3％；不過LED照明則從71.2％增加至76.5％，顯示傳統照明式微，LED照明未來將占營收八成以上，未來將持續開發人因照明、智慧照明、專業照明等，力求本業能穩定獲利。

此外，全台北中南各地投資性不動產帳面約有22億元，目前尚未進行資產重估，目前每年可貢獻租金約近8000萬元，以辦公室為最多，有些閒置資產也會評估伺機處分。

近年中電轉向推廣節能照明，在公家機中電近年推展節能照明，自2016年起承攬雲林、嘉義、彰化縣政府LED路燈標案6.7萬盞，2019年承接台銀標案約1.5億元，2020年承接台銀標案約1.6億元，今年目前則承接台銀標案約0.6億元，均占總標案五成以上，中電指出，未來仍會積極投標公家機關標案，擴大營業利基。