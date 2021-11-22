麗明營造、雅方國際、林欣慧、郭彥文、以及林春燕等5組人馬，22日通知亞果遊艇（7566），總共已經買進6050張亞果股票。

亞果22日在接獲麗明營造等應買人的通知之後，也發布重訊指出，亞果接獲麗明營造公司、雅方國際企業公司、林欣慧、郭彥文、以及林春燕等公開收購亞果股票的通知，總共公開收購了應賣股數6050000股，已達最低收購數量4128434股，因此，這次的公開收購條件已成就。