主計總處今（22）日公布10月失業調查報告，隨著商業活動恢復，10月失業率連續第四個月下降，降至3.83％，創近半年最低，顯示這一波受疫情影響的勞動市場，正持續改善，研判年底前失業率還會持續降低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受疫情三級警戒影響，5～6月就業人數大減22.3萬人，但隨著疫情趨穩，7～10月累計已回升14.4萬人，反映勞動市場隨著商業活動恢復，因疫情而暫時失業的族群已漸恢復工作。

根據調查結果，10月就業人數回升的同時，失業率也同步降低，近五個月（6～10月）依序是4.80％、4.53％、4.24％、3.96％、3.83％，失業率連續四個月降低。

雖然失業率逐月降低，就業人數逐月增加，但與三級警戒之前相比（4月），仍有些差距，陳惠欣表示，這反映勞動市場雖已漸改善，但仍未回到三級警戒之前的水準，不過研判到年底前，就業情況仍會持續改善。