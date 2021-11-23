今晨全台最低溫出現在新北石門、桃園楊梅12.3度，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天持續受冷空氣影響，北台灣偏冷，其中明天凌晨受到強輻射冷卻加成，竹、苗平地最低溫有機會下探11度。接著周四冷空氣減弱，另一波強冷空氣下周二(30日)再接力南下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨最低溫為新北石門12.3度，桃園楊梅12.3度，台北市平地最低溫出現在南港的13.3度，但氣象局公園路測站的觀測僅降至14.8度，還未達「大陸冷氣團」的標準。今晨的真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，東部海面的雷達回波也可見「雲街」結構，代表冷空氣正越洋而來。

今晨4：20真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠罩(左圖)；今晨雷達回波合成圖顯示，低層雲內水滴少，北台及中部山區有弱回波，東部海面的回波則可見「雲街」結構(右圖)。(翻攝自 氣象局)

吳德榮表示，今、明(24日)兩天冷空氣影響，北台灣偏冷，約13至17度，中南部氣溫略降，約14至27度，白天舒適早晚冷。今天北部、東半部有局部短暫雨，苗栗以南晴時多雲，一直到今晚起北台灣轉乾。明天(24日)西半部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨。明晨因另有強「輻射冷卻」加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度，其他北部地區氣溫大多微升、中南部則微降。

吳德榮表示，周四起冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，屏東有局部短暫雨。周五、六(26、27日)另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降；西半部晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。周日，下周一(28、29日)東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升。下周二(30日)另一波冷空氣開始南下，強度需再觀察。

氣象局也表示，下周一(30日)東北季風將再度增強，氣溫下降，北部及東半部有局部短暫雨。