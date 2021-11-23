戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布，為表達玩家對遊戲多年來的支持與愛護，將頒發一系列獎勵給玩家作為回饋。老玩家跟新玩家通通有獎，並且首度開放讓玩家挑選部分獎勵！

針對完成註冊一年以上的玩家，每滿一年即可獲得一枚特殊代幣，可用來兌換 3D 風格、帶有情同手足為零歷練的通用乘員、改良型裝備以及其他好康。另一方面，完成註冊剛滿一年的玩家將可額外獲得一枚代幣，因此總共獲得兩枚代幣。另外，每位玩家將依註冊《戰車世界》的年份（而非特定日期）獲得對應獎勵，年資越久，獲得的獎勵也將越豐厚。

凡是於 2021 年 1 月 1 日前完成註冊的玩家，將能根據年資獲得一系列好禮，包括銀幣、點券、自訂要素或其他珍貴遊戲內物品。於 2021 年 11 月 23 日前完成註冊的玩家也將獲得個人儲備、《戰車世界》加值帳號天數等獎勵。

另外，服役四年或以上的玩家將獲得全新德國VI 階戰車 VK 28.01 mit 10.5 cm L/28，以及美國VI 階戰車T-50-2、M24E2 Super Chaffee和美國VII 階戰車Super Hellcat（如果玩家尚未將這些酷炫車輛納入收藏）。

只要在 2021 年 11 月 25 日 10:00 UTC+8 至 2022 年 11 月期間登入《戰車世界》，即可領取所有「戰有應得」獎勵。