金融消費評議中心23日舉辦十週年慶祝活動，金管會主委黃天牧到場致辭時指出，通常會去評議中心的人「負能量」都很強，所以他道出心中能在評議中心工作的人，積極資格必須是「熱情、耐心」，消極資格則是「任勞及任怨」，他強調，每次看到董事長林志潔笑容滿面充滿正能量，真的是不容易。

黃天牧指出，此次疫情擴大了貧富差距，對於生活富裕的人，也許九個月就可以回復常態，但對於貧苦的人，卻可能一生都無法回復疫情前的生活，在這種時刻，金融業和金融消費者保護就更為重要。

黃天牧表示，在疫情中看到了評議中心並沒有因此停止對消費者的保護，像推出線上申請評議的制度，減低消費者染疫風險，同時也注意到高齡群體使用網路的需求，改版了網頁，讓手機使用者或各種不同群體的使用者更為方便，還在疫情中努力改變教育宣導方式，積極針對不同族群用不同的管道如FB、廣播、網路，來提高民眾金融素養，這些可以說是評議中心的創新面。

黃天牧指出，台灣消費者光譜非常多元，從年輕到高齡者，還有原住民及新住民等族群，近期金管會也宣布將「移工」納入金保法服務範圍，不只有實質意義，還有「象徵」意義，彰顯台灣是個多元包容的社會，儘管移工的金融消費糾紛恐不多，但這是一個「態度」，同時也是普惠金融的落實。

評議中心董事長林志潔表示，十年來評議中心從少量案件，到現在受到民眾信任，自2012年1月2日以來至2021年上半年為止，評議中心總受理案件達236752件，受理諮詢案件達163747件、申訴案件51985件，受理評議案件21020件，案件量逐年成長，且爭議類型多樣，但在所有同仁努力下，都依規定在三個月內作成評議決定，紛爭解決率達5成以上。林志潔表示，疫情期間考量金融消費者保護不能停止，評議中心因此推出線上申請評議功能，也積極拍攝影片，並使用廣播等管道進行宣導，盼提升消費者金融素養。評議中心總經理洪令家則舉出評議中心近期協調的案例。最近就有民眾早年買了一張終身壽險附加健康險保單，但當時健康險的醫療附約保障只能到65歲，雖然壽險公司曾郵寄通知他做換約，但民眾卻沒收到通知，結果發現該附約已經停售，導致保障沒了向評議中心求援。

洪令家表示，在法律和契約上，當保戶錯失換約時機，壽險公司的確沒有義務再提供該保戶換約，但後來發現不只一位、有許多位保戶主張沒有收到換約通知、加上年紀愈大重新投保醫療險保費也愈貴，在評議中心介入協商後，壽險業者願意「重新磋商」，並成立一個特殊工作小組做處理，洪令家說，這是產業界提升服務品質的展現。