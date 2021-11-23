國家住宅及都市更新中心（以下簡稱國家住都中心）主導的公辦都更案「擬訂臺北市大同區大龍段一小段265地號等27筆(原25筆)土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，於2019年12月由麗寶建設公司得標；並於2021年11月順利核定公告實施，可望帶動北大同的區域發展。

國家住都中心表示，「臺銀圓山公辦都更案」已在2020年9月申請事業及權利變換計畫報核，歷經一年多的審議，終於在今年核定公告實施。

基地更新後，北側將規劃商業空間、部分辦公及青創旅館，以及由臺北市政府分回之身心障礙者社區日間作業設施空間，增進公共利益，以達都市永續發展目標。

建築物外觀整體以垂直線條呈現輕盈感，臨庫倫街兩側均設置寬廣人行道，以喬木形塑綠蔭大道；南側基地由臺灣銀行股份有限公司分回，再回租予本案出資人麗寶建設股份有限公司，未來將進駐「福容大飯店」，結合美食購物廣場、親子休閒商店街等，連接捷運北淡線圓山站交通幅輳，帶動北大同地區發展。

國家住都中心表示，本案基地於民國98年起由臺灣銀行股份有限公司委託內政部營建署協助辦理都更作業，107年由國家住都中心接手，透過公、私協力及團隊努力下，順利完成這樁結合都市更新重建與活化臺銀資產長期出租經營典範。本案興建完成後，將結合花博園區提供臺北市民新生活休閒場域，期能為北大同大龍峒地區都市再生注入新活水。