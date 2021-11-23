義大利競爭監管機構今天對亞馬遜（Amazon）和蘋果公司（Apple）開罰總計2億歐元（約新台幣62億元），因這兩家公司涉嫌就Apple及Beats產品銷售進行反競爭合作。

根據義大利競爭監管機構的聲明，蘋果和電子商務公司亞馬遜2018年簽訂一份協議，「禁止蘋果和Beats產品的官方和非官方轉售商使用Amazon.it，只允許亞馬遜和被選定的經銷商販售這些產品，此舉構成歧視。」

義大利競爭監管機構表示，這違反了歐盟法律，因此對蘋果和亞馬遜分別處以1億3450萬歐元和6870萬歐元罰款。

根據義大利競爭監管機構，此協議原本目的是限制零售商的數量，以及限制跨境銷售。

這份協議對消費者而言是個壞消息，因為他們在義大利購買的電子產品至少70%是透過亞馬遜。

義大利競爭監管機構表示，這次調查吸引「德國和西班牙競爭當局的注意，它們也展開類似程序」。