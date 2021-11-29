訪團團長馬瑪竇致詞並舉杯祝福台灣與波海發展互利關係，民主夥伴大團結(外交部提供)

外交部長吳釗燮今天宴請波海三國國會議員訪問團，歡迎攜手捍衛自由民主的共享價值並深化合作，他相信隨著彼此更多的互動交流，雙方的美好友誼及合作成果將更豐碩。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇表示，此次訪台為展現民主夥伴堅定支持台灣的國際團結，向台灣人民傳達波海國家願與台灣共同堅持民主的正確道路。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇、拉脫維亞國會友台小組主席福燦 、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森等，共10位國會議員應邀來台灣參加開放國會論壇訪團，11月28日抵達台灣後，今天開始正式拜會行程。

吳釗燮今天中午在外交部款宴，歡迎來台參加「2021年開放國會論壇」的波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團，他感謝三國國會議員展現對台灣及自由民主的堅定支持，也與訪賓就區域情勢及雙邊關係深入交換意見。

吳釗燮指出，近來台灣與歐洲關係，特別是波羅的海國家，在各層面都獲得顯著進展；10月他訪問歐洲相關國家時感受深刻。此外，國發會主委龔明鑫也率團訪問波羅的海相關國家、我國前副總統陳建仁也應立陶宛邀請出席民主峰會，駐立陶宛台灣代表處並於近日揭牌運作。

他說，有朋友自千里來鼓舞及支持著台灣，𢹂手捍衛自由民主的共享價值並願意深化合作，實難得可貴；相信隨著彼此更多的互動交流，雙方的美好友誼及合作成果將更豐碩。我國政府高度歡迎波海三國國會議員到訪，也感謝相關國家長期支持台灣參與國際事務，重視深化雙邊關係。

吳釗燮強調，台灣與波海國家是共享自由、民主、人權的價值夥伴，同樣面對來自專制政體威脅的挑戰。30年前串連立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞三國的民主人鍊，30年後仍啟迪著全球愛好民主的人士；台灣將與波海國家共同攜手打造更有韌性的繁榮民主國家。

馬瑪竇代表訪團致詞時表示，此次訪台為展現民主夥伴堅定支持台灣的國際團結，向台灣人民傳達波海國家願與台灣共同堅持民主的正確道路，並站在歷史正確的一方。訪團議員對台灣人民堅持民主的信念丶不受威權主義威嚇的韌性，以及公民社會兼顧自由丶人權與法治的各項努力，也都留下深刻印象。