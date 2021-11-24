由於法令規定在山坡地蓋住宅、農舍等，須課徵山坡地回饋金，但南投縣九成多土地多為山坡地，縣民認為不合理，南投縣議會23日三讀通過，針對單一自然人住宅、農舍、農業設施等，停止徵收山坡地回饋金，但農業處指出，仍須農委會同意。

農委會林務局針對山坡地開發利用，訂定「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，但南投縣多位議員認為，南投多處是山區，中央未因地制宜，仍要課徵山坡地回饋金，不合理，2年前即在議會要求停止課徵收坡地回饋金，或縣府同意，但仍有民眾因未繳回饋金遭農業處移送行政執行處，當時農業處指出，因決議未獲農委會同意，因此還是得徵收回饋金。

南投縣議會，議員蕭志全、曾振炎等10人在本會期，再次提案，要求農業處停止徵收山坡地回饋金，縣長林明溱表示，他上任以來，就覺得該法令不合時宜，縣民自己蓋房子卻要繳回饋金，工業區卻不用徵收相當不合理。

農業處指出，山坡地開發利用，課徵山坡地回饋金是中央法令，南投縣府曾因未課徵而抵觸中央法令，遭監察院來函糾正，議員站在人民的一方，爭取權益，再度提案，希望縣府能免徵，農業處會簽報，請縣長批示辦理。