年輕世代融入不了職場，有時候不是不願意，而是少了個人自信和專業的應用方法。芥菜種會社區發展處處長李士青表示，芥菜種會看見青年族群的真正需要、創新服務，藉由學習基礎概念與實作體驗演練，幫助青年學員能快速瞭解；若學員表達想進入工作的意願，便透過媒合讓學員有實習或就業的機會。

這是基督教芥菜種會與花旗基金會合作4年的「Yes I Can.青年就業培力」計畫部份內容。花旗（台灣）銀行表示，花旗基金會於2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，幫助16至24歲失業青少年發掘自我潛能、建立自信，並突破就業困境。這4年來花旗基金會和芥菜種會不斷擴大方案的服務範圍，也隨著就業市場的趨勢變化與時俱進，增加不同主題的就業培力課程，吸引許多青年前來參與。

在2021年成果發表會上，現場展示青年學員培力成果，會中也安排學員案例分享與精彩情境劇以具體展現學員工作專業，充分展現出學員們的專業與自信。「Yes I Can.青年就業培力」計畫，12月將開辦服務學習課程「流浪動物收容所與治療犬」，號召對動物關懷有興趣的青年一起參與。

基督教芥菜種會表示，此項計畫一年內接觸多達1309位青年，有253名學員接受培力並學得就業技能，學員表示透過就業培力，可以知道有那些求職管道以及求職應做的預備，包含知道如何更佳自我推薦、清楚自己的就業權益。就培員個別輔導306位有就業需求的青年協助媒合工作，有195位學員成功媒合至實習職場，幫助其中163名學員穩定就業。