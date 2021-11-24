航空雙雄再度起飛，華航(2610)領先衝高，再創波段新高，盤中漲幅達到6％，長榮航(2618)亦衝高到5％。主要預期航空產業2022年隨疫苗施打率逐步上升，各國有望陸續放寬邊境管制，航空雙雄客運業務有望迎來報復性成長，空運預期海運塞港現象將持續至明年上半年，有望出現淡季不淡情形。

華航第三季由虧轉盈，表現優於預期，第3季獲利29.17億元，其中，9月獲利12.23億元，占了單季的4成以上，顯示逐步進入航空貨運旺季，加上海轉空的需求，帶動9月獲利大增。

第四季進入傳統旺季，歐美購物節慶加上電子新品上市帶動貨載需求轉強，維持艙位高裝載率，10月的營收接近150億元，年增幅超過5成，貨運收入達到137.14億元，維持強勁成長。法人認為，後續運價仍有望上調，且燃油附加費調漲降低成本壓力，華航第四季獲利將維持強勁增長動能，單季每股盈餘上看1元。

長榮航第三季亦表現優異，成長動能依舊來自貨運業務，單季稅後淨利14.83億元，每股盈餘0.29元。第三季貨運運價呈現逐月提升，貨量則維持第二季高檔水準。

第四季海運塞港還是無解，市場艙位供給受限，且海運的貨物交期不確定性高，部分貨主為如期交貨則改以空運方式運送，空運貨運出現旺季更旺行情。

長榮航10月新增一架777F貨機之後，預計11月及12月將分別再有一架777F貨機投入機隊，新機投入效應發酵，第四季有望衝上今年高峰，全年將轉為獲利。