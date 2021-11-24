土耳其里拉23日（周二）崩跌逾15％，因該國總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）在一片批評浪中，仍堅定捍衛近期降息的決定，矢志打贏這場「經濟獨立戰爭」，但降息之舉早已招致抨擊以及要求扭轉政策的呼聲。

里拉一度狂貶至13.45里拉兌一美元，這是連續11天刷新歷史低點，不過當日稍晚貶幅收斂至10.2％，報12.7015里拉兌一美元。

今年以來里拉兌美元累計重貶42％，近日貶勢尤其猛烈，自上周迄今匯率摔落22％。

艾爾多安一直施壓央行，轉向激進的寬鬆周期，他表示希望藉此提振出口、投資與就業，即便這使得通膨飆漲近20％，匯率貶值加刻也侵蝕土耳其企業獲利。

許多經濟學家認為降息決策過於魯莽，在野黨人士也要求立即舉行選舉，土耳其人民也向路透表示，匯率崩盤推升通膨，導致開銷大增。

土耳其央行總裁Sahap Kavcioglu與艾爾多安開會後，央行發表聲明指出，此波賣壓「不切實際，與經濟的基本面脫勾」。