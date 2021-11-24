證交所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，於12月預計共有30家上市公司，將借證交所場地自行辦理法人說明會。其中，柏騰（3518）及歐格（3002）將於1日率先舉行。

預計出席的30家公司包括1日出席的柏騰、歐格，3日出席的厚生、9日出席的誠創，13日有陞泰及樂士，14日有四維航及潤泰全，15日有黑松及達興材料，16日有傳奇及太設，17日有恆大及麗臺，20日有士電及國賓，21日有大成及谷崧，22日有鳳凰，23日寶徠及潤泰材，24日有士紙及亞翔，27日有大洋-KY及益航，28日有櫻花建，29日為大魯閣及新建，30日有東森及東華。

證交所表示，目前已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

經統計，110年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理2145場法人說明會。