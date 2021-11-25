農委會主委陳吉仲的「萊劑說」爭議不斷，他24日出席屏東佳冬農會透紅佳人夢工廠啟用典禮時，再度強調他是說萊克多巴胺是飼料的添加物，並沒有講是人的保健食品，他認為自己的發言被部分團體及人士斷章取義、過度延伸，而國內不使用的政策不會改變。

「我沒有說萊克多巴胺是人的保健食品！」陳吉仲澄清道，希望外界不要再過度延伸他所說的話，他強調，他是說萊克多巴胺是飼料添加物，每個國家對動物飼料添加物的管理不同，我國不使用萊克多巴胺是和農民溝通座談後決定，而且我們有清楚的標示，能夠與國外做區別，國內不使用萊克多巴胺的政策不會改變。

而今進入蓮霧產季，對於大陸禁止台灣蓮霧進口一事，他說，台灣蓮霧年產量約4、5萬公噸，外銷大陸約4000公噸，約占整體外銷1成，主要為子彈蓮霧、以高雄六龜為主，雖然大陸禁止進口，但是內銷暢旺，北農24日拍賣價達每公斤90多元，請農民放心。

對此，枋寮及佳冬農會總幹事也稱，不擔心大陸市場，因為還有外銷其他國家的管道，相信價格可維持在以往水準之上。