高嘉瑜飯店內遭男友毆打 陳時中：暴力零容忍 目睹應通報113

立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，引發外界議論，更傳出疑似因對方握有私密影片，讓她選擇隱忍才對外求助。衛福部長陳時中今天在疫情指揮中心記者會上呼籲，人人都應該有「暴力零容忍」的觀念，只要發現相關情形，應通報113保護專線。

陳時中呼籲，民眾如目睹暴力情況，雖然不見得是責任通報，但還是要建立「暴力零容忍」的概念，當目睹相關情況時，應該通報113等，大家都能夠一起做守護者，這樣的情形才會減少。

衛福部保護服務司表示， 113保護專線是一支24小時全年無休的服務專線，如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，您都可以主動撥113，並儘可能提供相關「人、事、時、地、物」資訊，清楚地提供被害人所在地理位置、相關身分資訊，以及詳細舉報內容，例如：被害人目前意識狀態、事件發生的原因、時間、頻率等，與線上社工員進行討論，讓政府公權力及時提供您保護及協助。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113