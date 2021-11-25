富邦悍將原定27日展開秋訓，但在開訓前2天突然宣布取消，球團表示，考量因今年賽季過長，為讓球員在季末有充足的休息時間，今年度將不進行秋訓。

富邦本季以54勝4和62敗、排名第4名作收，僅優於新軍味全龍，原本球隊規劃例行賽結束後展開秋訓，以年輕球員為主，約有30名球員參加，但卻在開訓前2天宣布取消。

富邦悍將球團表示，「考量因今年賽季過長，為讓球員在季末有充足的休息時間，今年度將不進行秋訓，並規劃明年度將提早進行重訓體能營及春訓行程。」