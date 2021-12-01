今(1日)最低溫出現在新北五股12.2度，本周天氣受到大陸冷氣團影響，一路冷到周末，其中冷空氣整天影響顯著時間落在明(2日)清晨之前，其後日夜溫差加大，白天高溫稍有回升，整體感受依舊偏涼冷，直到周日後才逐漸回到舒適的溫度。

明天(2日)清晨依舊受到大陸冷氣團影響，各地低溫依舊明顯，西半部、東北部13至15度，花東地區15、16度，近山區及空曠地區有可能有更低的溫度表現，須注意保暖，白天高溫比起今天稍有回升，北部、東北從16、17度，回升到接近20度，中南部也逐漸回到23至25度，花東地區也有21至23度，然而清晨低溫依舊，持續到周六都有輻射冷卻的影響，所以天氣方面都還是偏涼，只是日夜溫差加大；由於水氣偏少，降雨只有大台北、東半部的零星短暫雨，其他地方晴時多雲。

周五、周六(3日、4日)各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨；夜晚清晨在冷空氣及輻射冷卻雙重影響下，各地天氣偏冷，西半部、東北部普遍還是有13至15度的低溫表現，中部以北部分地區甚至有11、12度低溫出現，花東地區15至17度左右，沿海空曠地區及近山區平地會再更低，而白天陽光照射下，氣溫稍回升，北部、東北部及東部高溫在20度上下，其他地方24到26度，中南部日夜溫差可達10度以上。

下周日、下周一(5日、6日)高壓東移出海，冷空氣進一步減弱，氣溫逐漸回升，連同清晨的低溫也較前幾日高，不過下周日西半部早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴，迎風面水氣略增，北部及東半部地區有局部短暫雨。

氣象專家李富城：乾冷從今天開始。（李富城 YouTube）

下波變天是什麼時候？資深氣象主播李富城表示，過去是15天，現在是7天到10天就有一次的變化，下周四(9日)將有新的冷氣團南下，李富城認為，冷空氣看來是一波接一波，沒有回暖太大的空間，天氣持續的往下冷。