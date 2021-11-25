嘉裕(1417)今年前3季獲利轉虧為盈，EPS為0.83元，優於去年同期的-1.69元。今年前10月嘉裕營業收入達10.02億，較去年同期成長16.4%，主係嘉裕3月起開始參與國軍服裝供售業務，致使營業收入增加。11月以來，嘉裕獲外資酌量加碼。

截至2021年9月底嘉裕營業淨利0.38億，較去年同期增加3.25億，公司精準控制存貨水位，大幅提高銷售折扣率去化過時庫存，並且調整經營效能不佳的銷售據點，致使營業淨利提高。

公司前3季淨利1.58億，EPS 0.83元，較去年同期增加4.8億，除上述精準控制存貨水位外，公司推動新嘉裕2.0轉型計畫，逐步推出新嘉裕商品外，並透過終止虧損事業，加上業外收益挹注，提升每股盈餘。

新嘉裕2.0轉型計畫，高毛利產品的業務佔公司營收已達68%，第3季單季嘉裕毛利率高達42%，前3季毛利率更衝刺至54%。公司線上營收佔公司整體營收的16%，超過55%營收來自於台灣。今年嘉裕的新事業，除了國軍軍服裝平台外，還有複合式餐飲事業分別自3月、4月開始營運。